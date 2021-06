Lecco, 13 giugno 2021 – A fuoco nella notte un container pieno di elettrodomestici e apparecchi elettronici usati. E' successo durante la notte appena trascorsa a Lecco, nel piazzale di un centro commerciale. I vigili del fuoco hanno impiegato oltre due ore per spegnere le fiamme. L'incendio è stato appiccato di proposito, in una delle zone calde della “malamovida” lecchese, dove spesso si verificano episodi di teppismo, ma anche aggressioni e rapine tra giovani e giovanissimi. L'allarme è stato lanciato poco dopo mezzanote: decine e decine di persone hanno tempestato di telefonate i centralinisti del 112 e del comando provinciale dei pompieri del Bione, preoccupati dalla densa colonna di fumo acre che ha saturato e reso irrespirabile l'aria di tutto il quartiere. Per soffocare il rogo i vigili del fuoco hanno inondato di schiuma estinguente il “maxi bidone della spazzatura” per elettrodomestici e computer. Per essere sicuri di aver spento ogni focolaio hanno utilizzato anche termocamere.

