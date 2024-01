Incendio a Casargola la sera di Capodanno: brucia una baita in montagna

Casargo (Lecco), 1 gennaio 2024 – Un incendio ha distrutto una baita in montagna in Valsassina. Il rogo è divampato a Faedo, a Casargo, sul confine con Premana, la sera dell'ultimo dell'anno, poco dopo l'orario di cena. Le fiamme hanno completamente divorato un'ala dell'edificio.

I primi ad intervenire sono stati i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Bellano, seguiti poi dai colleghi effettivi del comando provinciale di Lecco e dai volontari di Bellano. I vigili del fuoco sono riusciti prima a circoscrivere l'incendio, impedendo che si propagasse ulteriormente e poi a spegnerlo.

Hanno lavorato fino a notte per estinguere ogni focolaio e mettere in sicurezza la zona. Nessuno è rimasto ferito né intossicato. Risulta che in quel momento la baita fosse disabitata e non si trovasse nessuno all'interno. Sono in corso di accertamento le cause che hanno innescato il rogo: probabilmente si tratta però di un incidente, dovuto ad un cortocircuito o al surriscaldamento della canna fumaria.