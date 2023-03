Incendio alla Meridiana Evacuata una torre del centro commerciale

A causa di un incendio, una parte del centro Meridiana di Lecco ieri è stata evacuato. Le fiamme sono divampate nel tardo pomeriggio in un locale tecnico interrato da cui si è sprigionata una colonna di fumo, che poi ha invaso anche i 10 piani superiori. I vigili del fuoco hanno impedito che il rogo si propagasse ulteriormente. Una pensionata di 77 anni rimasta bloccata in casa, ad uno degli ultimi piani, è stata aiutata a lasciare il complesso progettato da Renzo Piano, che ospita parcheggi sotterranei, un centro commerciale, uffici e abitazioni. Sul posto per percauzione sono intervenuti anche i sanitari di Areu e i carabinieri. Una delle tre torri che costituiscono la Meridiana, opera progettata da Renzo Piano, è stata evacuata. D.D.S.