Incendio alla Feralpi di Lonato, Vigili del Fuoco in azione per 3 ore

Paura alla Feralpi di Lonato, dove l’altra notte ha preso fuoco un macchinario oleodinamico. L’intervento dei vigili del fuoco è stato particolarmente complesso per la tipologia dell’attrezzatura, che per funzionare contiene fluidi infiammabili. Sono serviti diversi uomini per avere ragione del rogo, che ha sprigionato alte fiamme e fumo acre. I pompieri hanno lavorato per circa tre ore, evitando che le fiamme si propagassero al resto dell’ambiente. I danni sono stati limitati al solo macchinario. Lo spegnimento si è concluso alle quattro del mattino. In seguito sono state effettuate tutte le operazioni di bonifica necessarie a evitare che le fiamme si riattizzassero. Mi.Pr.