Incastrato dallo specchietto Trovato l’automobilista pirata Grave il motociclista travolto

È stato rintracciato l’automobilista che martedì sera ha investito un centauro dandosi poi alla fuga. L’incidente lungo la Briantea, a Curno. Uno schianto in cui erano rimasti coinvolti un’auto ed una moto con conseguenze molto gravi per il motociclista, un trentaquattrenne di Terno d’Isola. Quest’ultimo è stato sbalzato a terra dopo l’impatto. Soccorso è stato ricoverato in Terapia intensiva con gravissime lesioni. L’auto, dopo essere uscita da un parcheggio e dopo l’urto non è fermata. Il conducente è fuggito senza prestare soccorso o avvisare. Si tratta di un pakistano di 30 anni, regolare in Italia: era alla guida della vettura intestata ad un altro. È indagato in stato di libertà per lesioni gravissime, fuga a seguito di incidente con omissione di soccorso e la notifica delle numerose violazioni del Cds. Come si è arrivati a lui? La sera dell’incidente, dopo un primo intervento della Volante, è arrivata la pattuglia della Stradale di Bergamo, che ha iniziato a raccogliere i pochi elementi a disposizione, fra cui uno specchietto e minimi frammenti di carrozzeria, per cercare di individuare il modello d’auto e il colore per risalire alla targa.

È iniziata una serrata indagine di Polstrada con la Procura attraverso l’audizione di testi presenti in un locale adiacente al luogo del sinistro e attraverso la visione dei filmati delle telecamere di alcuni esercizi pubblici. La svolta mercoledì pomeriggio col ritrovamento da parte della Polstrada del veicolo ricercato, parcheggiato regolarmente a Mozzo. Il veicolo, chiuso a chiave, presentava l’assenza dello specchietto laterale destro e degli ingenti danni sulla fiancata destra. F.D.