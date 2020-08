I cittadini di Chiuso sono meno isolati. È stato inaugurato ieri il nuovo sottopasso ciclopedonale che collega via alla Spiaggia a Rivabella. L’opera è stata realizzata dai tecnici di Rfi, sfruttando il vecchio passaggio a livello dismesso della linea Bergamo – Lecco. Al taglio del nastro tricolore hanno partecipato il sindaco di Palazzo Bovara Virginio Brivio, il sottosegretario regionale ai Grandi eventi sportivi Antonio Rossi e Luca Cavacchioli che è il direttore di Produzione Lombardia di Rete ferroviaria italiana. "Il sottopassaggio, costituito da quattro conci prefabbricati per una lunghezza complessiva di 8 metri, è dotato di un impianto di illuminazione a led di ultima generazione, apposite canaline per biciclette e due sistemi "montascale a piattaforma" per consentirne l’utilizzo anche alle persone a ridotta mobilità", spiegano da Rfi. Non è stato infatti possibile realizzare rampe di accesso che altrmenti sarebbero state troppo ripide e non a norma a causa della mancanza di spazio sufficienti. Complessivamente sono stati investiti 1 milione 400mila euro. Un milione di euro è arrivato dal Pirellone gli altri 400mila e rotti euro sono usciti dalle casse muncipali di Lecco, mentre da Rfi hanno contribuito accollandosi i costi di gestione del cantiere. "È una struttura fondamentale per i cittadini – commenta il sottosegretario regionale -. È anche una risposta alla comunità di Chiuso, che in questi anni ha dovuto affrontare tante difficoltà".

© Riproduzione riservata