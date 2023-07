Inaugurato con polemica il dehors comunale

Lecco è più a misura di ciclisti. È stato inaugurato il nuovo dehors comunale di Pescarenico che finalmente ha aperto i battenti. La struttura, che si trova nel parco Addio ai monti, ospita un punto di ristoro, ma anche un’officina per biciclette, servizi, spogliatoi e docce, sia per i ciclisti appunto, ma anche per i turisti che, specialmente d’estate, affollano il lago e spesso non sanno né dove cambiarsi, né dove lavarsi dopo la tintarella e il bagno in riva al Lario. Il chiosco si trova in un punto strategico, sulla rete di ciclabili che uniscono Milano e la Valtellina. Al taglio del nastro, oltre al sindaco Mauro Gattinoni, hanno partecipato il gestore Sam Boutriq, che, con Virginia Braga, è proprietario della società che avrà in mano le chiavi del dehors per i prossimo 12 anni. Il sottosegretario regionale Mauro Piazza non ha gradito che non siano stati invitati altri rappresentanti di istituzioni che pure hanno partecipato al progetto.