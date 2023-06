Inail, 10.000 infortuni sul lavoro in meno nel 1° trim. 2023, ma emergenza non è rientrata

Diecimila denunce di infortuni sul lavoro in meno di un anno fa. Nel primo trimestre del 2023, l’Inail ha ricevuto 28.087 notifiche di incidenti. Solo Bergamo (3.461 gennaio-marzo 2023, 3.491 nel 2022) e Sondrio (562 contro 589) sono in linea col 2022. Eppure l’emergenza non è rientrata. Il calo sembra più l’effetto della frenata dei contagi da Covid nei luoghi di lavoro, inquadrati solo nel 2021 come infortuni e non come malattia (ci sono tre anni di tempo per la notifica all’Inail). In pratica, i numeri che leggiamo oggi sono solo incidenti avvenuti nello svolgimento dell’attività professionale o nel trasferimento casa-lavoro, tornati in linea con il 2020 (25.693 denunce) e il 2021 (23.900 tra gennaio e marzo). Mentre la crescita esponenziale del primo trimestre dell’anno scorso (38.154) è stata alimentata dalle notifiche di parecchi contagi da Covid negli ambienti lavorativi.

Quest’anno, tra gennaio e marzo, sono aumentate invece le denunce di infortuni sul lavoro con mezzo di trasporto: 1.805 contro le 1.666 dello stesso periodo di un anno fa. Non rallenta neppure la curva dei morti: 34 nel primo trimestre. Nel 2022 se ne contavano 35.

Luca Balzarotti