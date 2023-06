In treno con 5 chili di droga Interrogato dal giudice il cinese ha scelto il silenzio

Barricato dietro un netto silenzio, Chen Zhang, cittadino cinese di 38 anni residente a Valencia, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al giudice che ieri mattina lo ha interrogato al Bassone, per chiedere conto dei cinque chili di droga - cocaina, eroina e anfetamine in quantità variabili - che aveva con sé mentre viaggiava giovedì sul treno Milano-Lugano. Lo stupefacente era nascosto all’interno di cartellette da ufficio in cartone, che sono state smembrate per recuperare le confezioni, ed è stato ritrovato dalla Guardia di finanza di Ponte Chiasso, durante un controllo passeggeri alla stazione internazionale di Chiasso. Dopo la convalida dell’arresto, l’uomo è rimasto in carcere in custodia cautelare.