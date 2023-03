In quattro anni 33 sportelli bancari in meno

In 6 paesi del Lecchese non c‘è nemmeno uno sportello bancario. Sono Annone Brianza, Carenno, Rogeno, Sirtori, Verderio e Morterone, il borgo più piccolo d‘Italia, dove però almeno c‘è il postamat. Significa che nel 6% degli 84 Comuni della provincia di Lecco i cittadini non hanno una filiale di banca aperta vicino a casa. In altri 18 paesi, il 20% di tutti i paesi del Lecchese, resiste invece al momento un solo sportello, non si sa però per quanto ancora. In una delle province più ricche d‘Italia uscire di casa o dal luogo di lavoro per effettuare una commissione in banca, un’azione che ha fatto parte della vita di tutti i giorni di milioni di italiani, non è quindi più per nulla scontato, anzi. In 4 anni in provincia di Lecco il numero degli sportelli bancari è calato da 209 a 176: la serrata è scattata per 33 sportelli e agenzie bancarie. Ha chiuso cioè il 15% degli sportelli bancari. Di conseguenza sono drasticamente diminuiti gli addetti tra impiegati e direttori di banca: in appena due anni, i bancari che lavorano in provincia sono il 14% in meno.

A farne le spese sono sopratutto gli anziani, meno avvezzi alla tecnologia e ad accedere all’homebanking, specialmente quanti abitano nei paesi più piccoli. Anche gli imprenditori con la chiusura delle filiali, perdono un interlocutore diretto essenziale nei momenti più delicati dell’attività, ad esempio per la richiesta di credito da utilizzare per gli investimenti o per superare momenti di difficoltà. È il fenomeno della desertificazione bancaria, che si sta espandendo in tutta Italia, con il 40% dei paesi che risultano sprovvisti di una banca e 4 milioni di persone che non possono aprire un conto corrente dell’Osservatorio sulla desertificazione bancaria della First Cisl Nazionale, la categoria del sindacato dei lavoratori delle banche, delle assicurazioni, della finanza, della riscossione e delle authority. D.D.S.