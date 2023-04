In profumeria col taglierino si fa consegnare l’incasso

CASTEGNATO (Brescia)

Ancora una rapina nel Bresciano. Questa volta è accaduto a Castegnato, nella serata di giovedì, attorno all’orario di chiusura. A essere preso di mira è stato il negozio Candida, dove attorno alle 19 un uomo di 45 anni circa, presumibilmente italiano, si è presentato alla titolare con un taglierino in mano. Le ha intimato di consegnargli tutto il contante contenuto nel registratore di cassa. La donna ha immediatamente consegnato quanto richiesto. È sempre stata tenuta sotto la minaccia del taglierino. L’uomo, che aveva il volto scoperto, si è allontanato apparentemente a piedi. Sul luogo dei fatti sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Chiari che hanno immediatamente avviato le indagini. L’acquisizione del materiale delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona sarà indispensabile per riuscire a risalire al malvivente. Nella mattinata di ieri alla profumeria Candida, oltre ai carabinieri di Ospitaletto si sono recati anche i carabinieri della scientifica, per raccogliere eventuali impronte.

La rapina segue di poche ore quella messa a segno, non si sa se dalla stessa persona, al supermercato Eurospin di Rovato. Anche in questo caso il rapinatore ha minacciato la cassiera con un taglierino. Mi.Pr.