In prima linea col Covid Premiato da Mattarella

Una medaglia di bronzo al merito della Sanità pubblica. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’altro giorno al Quirinale ha assegnato e consegnato personalmente l’onorificenza al dottor Luca Rota, medico e odontoiatra lecchese di 60 anni di Monte Marenzo, che è volontario del Corpo italiano di soccorso dell’ordine di Malta. "Esempio di stile di vita nell’ambito del volontariato sociale, ricco di valori umani che, interpretando la professione sanitaria come missione al servizio della società, in occasione dell’evento pandemico ha contribuito al controllo sanitario dei passeggeri in arrivo da voli nazionali ed internazionali all’aeroporto di Milano Linate, ha svolto attività medica nell’ospedale Covid in fiera di Milano e ha prestato senza sosta assistenza alle persone più fragili", sono le motivazioni con cui il Capo dello Stato ha spiegato la medaglia al dottore di Monte Marenzo. L’onorificenza del Colle è solo l’ultima e anche la più prestigiosa che è stata conferita al dottor Rota che ha il suo studio a Olginate. "Non mi aspettavo un simile riconoscimento – ha commentato -. Sono emozionato, incontrare il presidente della Repubblica è stato un onore di cui non mi scorderò mai". D.D.S.