In giro con la pistola e il colpo in canna Finisce in carcere

Se ne andava in giro con una pistola Beretta calibro 6.35, con i proiettili in canna. Ma non aveva il porto d’armi, e non era la prima volta. È stato arrestato dagli agenti della Polizia locale per detenzione e porto abusivo d’armi. Si tratta di A.O.G. 51anni, che poi è stato condotto nel carcere di via Gleno. L’uomo, con precedenti per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, è stato fermato lungo via San Giorgio nel pomeriggio dagli agenti per un controllo. In auto aveva anche due grammi di cocaina, a casa un bilancino di precisione e materiale da taglio per stupefacenti, oltre a una pistola a gas. Su disposizione del magistrato di turno, il 32enne è stato infine deferito per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.