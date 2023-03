In duecento sul San Primo: no ad altro cemento

Il cucuzzolo del monte San Primo "pelato" come lo è stato per la maggior parte dell’inverno ha accolto, domenica, oltre 200 ambientalisti che si sono dati appuntamento per chiedere che la vetta più alta del Triangolo Lariano non venga trasformata in una stazione turistica. Una mobilitazione che vede unite 32 associazioni che vanno da Legambiente al Cai arrabbiate con la Regione, la Comunità Montana del Triangolo Lariano e l’amministrazione di Bellagio convinti che per salvare la montagna occorra riconvertirla alla pratica dello sci. "Niente di più sbagliato – spiega Roberto Fumagalli del Circolo Ambiente "Ilaria Alpi" – le stazioni sciistiche sotto i 2.000 metri sono un assoluto controsenso. Adirlo non siamo solo noi, ma gli scienziati e il Cai. La Regione Lombardia è la stessa che non più tardi di una settimana fa ha convocato un tavolo straordinario per la crisi idrica, raccogliendo finalmente l’allarme di cui noi parliamo da mesi, salvo poi buttare milioni di euro su questa montagna dove tutti quelli che sono saliti in vetta con noi domenica si sono resi conto che non c’è neppure l’ombra della neve. Da una parte dicono che occorre risparmiare l’acqua, meno male diciamo noi, ma dall’altra qui al San Primo sono pronti a ricorrere ai cannoni sparaneve per creare una stazione sciistica che non ha proprio senso di esistere". Il primo progetto di riqualificazione turistica risale al 25 luglio 2019 e fu elaborato dalla Comunità montana, ma la gara andò deserta.

Il 19 maggio scorso è stato promosso un accordo di rilancio economico sociale e territoriale finalizzato alla realizzazione degli interventi compresi nel progetto: "Oltre Lario: Triangolo Lariano meta dell’outdoor" che prevede, oltre all’impianto di innevamento artificiale, anche tapis roulant per consentire agli sciatori di spostarsi e un parcheggio. Un piano che secondo il coordinamento "Salviamo il Monte San Primo" snaturerà la montagna e porterà nuova cementificazione.

Roberto Canali