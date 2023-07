Improvvisa scomparsa di Roberto Gasperi, 56 anni, a Bormio e Valdidentro

Bormio e Valdidentro in lutto per l’improvvisa morte di Roberto Gasperi. Quest’ultimo, 56 anni, originario di Bormio e residente a Valdidentro, è precipitato domenica in un dirupo sul monte Solena, al confine con lo Stelvio. Non si conoscono ancora le cause che hanno portato alla caduta di Gasperi che era impegnato in un’escursione in sella alla sua bicicletta: i soccorsi sono stati allertati attorno alle 19 di ieri, ma quando i tecnici del Soccorso Alpini, i miltari del Sagf della Guardia di Finanza e il personale medico sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. La salma di Gasperi, molto noto in Alta Valle per aver ricoperto per molti anni il ruolo di presidente dello Sci club Alta Valtellina e per “Il Mercatone”, punto vendita fondato dalla famiglia, è stata recuperata in elicottero.