Lecco, 8 settembre 2020 – Sconti sull'affitto in cambio di fatture false per evadere le tasse, per questo uno dei più noti immobiliaristi della provincia di Lecco è stato denunciato. A stanarlo sono stati gli investigatori del Guardia di finanza del Gruppo di Lecco comandanto dal maggiore Domenico Peluso.

In base a quanto accertato dai finanzieri alcuni degli inquilini delle case di proprietà dell’imprenditore che a causa di ristrettezze economiche non riuscivano a pagare il canone di locazione si accordavano per emettere false fatture fiscali per aumentare fittiziamente i costi di esercizio delle sue aziende, consentendogli successivamente, in sede di dichiarazione fiscale annuale, di abbattere il dovuto al fisco.

Le indagini sono scattate nel 2018 quando i militari della Finanza incrociando vari dati si sono accorti che i conti proprio non quadravano. Le fatture false ammonterebbero ad almeno 1 milione e mezzo di euro con un'evasione di 100mila euro solo di Iva. Nell'operazione, nome in codice “do ut des”, sono state denunciate in tutto 9 persone, 5 per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e 4 per averle utilizzate nell’ambito della dichiarazione annuale dei redditi in modo da abbassare l'imponibile e ottenere crediti di imposta. In attesa del giudizio penale pendente, dal furbetto degli affitti è già stato recuperato 1 milione di euro tra sanzioni e interessi che ha pagato per evitare il sequestro di almeno parte delle sue 800 unità immobiliari.