Imbersago, le carpe impazzite tornano ad affollare la riva: cosa dicono gli studiosi

Le carpe di Imbersago

Imbersago (Lecco), 1 marzo 2023 – Il mistero delle carpe dell'Adda impazzite non è risolto. A riaprire il caso delle carpe, che si ammassano in riva al fiume a Imbersago, dove il fondale è più basso, sono gli esperti del Parco Adda Nord. Secondo loro non è certo che i pesci si assembrino a riva per colpa dei cormorani, come sostenuto invece sia dagli agenti della Polizia provinciale di Lecco, sia dai pescatori. È probabile, ma mancano conferme scientificamente provare sulle motivazioni dello strano comportamento della carpe.

Le carpe impazzite

“Il fenomeno descritto è in corso da un paio di mesi ed è stato oggetto di diverse segnalazioni, con attivazione dei diversi soggetti preposti alle verifiche sulla qualità delle acque”, spiegano dal Parco Adda Nord. Della questione sono stati infatti interessati sia gli ispettori di Arpa, che è l'Agenzia per la protezione dell'ambiente, sia i veterinari di Ats, sia i ricercatori dell'Istituto zooprofilattico. Nessuno al momento ha saputo fornire risposte esaustive. “Non essendo emerse effettivamente alterazioni delle caratteristiche fisico-chimiche delle acque, né problematiche batteriologiche, virologiche, parassitologiche a carico dei campioni ittici analizzati, permane comunque incertezza sulle cause che possano determinare un simile comportamento, prolungato anche nel tempo e che non si è manifestato in altri tratti fluviali in cui il cormorano è significativamente presente - esprimono cautela dal Parco - L’ipotesi che si tratti di un comportamento difensivo e di fuga da un predatore, individuato nel cormorano, è appunto ipotesi e non certezza, essendo possibili anche ulteriori spiegazioni, di più difficile e impegnativa verifica”.

I cormorani

Nel dubbio è stata comunque chiesta una deroga al divieto di disturbare gli uccelli durante la stagione degli amori e della nidificazione. È un divieto che che limita la possibilità di intervento in presenza di specie di interesse faunistico, come il tarabuso, la moretta tabaccata, il fistione turco, il fuffetto e lo svasso. I poliziotti e le guardie venatorie della Provinciale possono così sparare con fucili e armi da fuoco, però solo per fare rumore e spaventare i cormorani, non per ucciderli. Per cercare di limitare il più possibile l'utilizzo di fucili, daranno una mano a tener lontani i cormorani pure le guardie ecologiche volontarie con sistemi incruenti. “L’auspicio - sottolineano da Parco Adda - è che tutti i soggetti aventi competenza per lo studio di tale straordinario evento, si attivino per approfondirne la valenza e le cause al fine anche di dare risposte e indirizzare soluzioni che abbiano come primario obiettivo la salvaguardia dell’intero ecosistema lì presente”.