Il teatro riaprirà e stupisce anche da chiuso

Il Teatro della Società di Lecco, che nel 2024 compie 180 anni, sebbene sia chiuso da ormai da 6 anni, continua a stupire e regalare emozioni. Durante i lavori di adeguamento e ristrutturazione in corso, sono emerse decorazioni che risalgono all’Ottocento. Si tratta di dipinti, affreschi e stucchi originari, di quando il Teatro è stato costruito su progetto dell’architetto Giuseppe Bovara, che si è ispirato direttamente alla Scala di Milano.

Le decorazioni erano celate sotto diversi strati di intonaco stesi nei successivi interventi di restauro e le varie opere di adeguamento. Nessuno sapeva della loro esistenza, né c’era traccia nella documentazione. "Verranno ripristinati – annuncia il sindaco Mauro Gattinoni, che spera di poter riaprire il sipario entro la fine del prossimo anno -. Restituiranno al teatro un maggior valore artistico e storico". Intanto è già stato completamente restaurato il grande acrilico del 1979 sulla volta del maestro del Novecento Orlando Sora, lecchese d’adozione scomparso il 31 marzo 1981 a 78 anni. Lo aveva realizzato su un supporto in amianto: per bonificarlo è stato necessario rimuoverlo e poi riposizionarlo al suo posto. "Un’operazione quasi unica al mondo", spiegano il progettista dell’intervento Nicola Berlucchi e la restauratrice Antonella Vitiello. Nonostante la complessità è perfettamente riuscita, perché è stato recuperato il 97% dell’opera, praticamente tutta. Per il futuro non si esclude l’istituzione di una vera fondazione per il Teatro della Società, che è ben di più di un teatro comunale, perché voluto da nobili, imprenditori e borghesi dell’epoca, ma fin da subito aperto a tutti, anche ai meno abbienti. D.D.S.