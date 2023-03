Il soldato Michele, reduce di Cefalonia, festeggiato per i cento anni

Auguri all’artigliere Michele Zucchi, che ha compiuto 100 anni. Il soldato, originario di Mandello del Lario dove abita, è uno dei pochi superstiti ancora in vita del 33º Reggimento artiglieria Acqui di stanza a Cefalonia durante la Seconda Guerra mondiale. Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 si è rifiutato di unirsi e di arrendersi ai nazifascisti. Lui e i suoi commilitoni per quella scelta sono stati bombardati e fucilati in un vero e proprio eccidio; i superstiti sono stati imbarcati e deportati con due navi una delle quali silurata e affondata: dei 1.300 militari italiani imbarcati se ne sono salvati solo 306: tra loro Michele, salvato dal naufragio e portato prima ad Atene, dove è rimasto 8 giorni senza acqua né cibo, poi in treno a Lublino, in Polonia. Il 6 gennaio 1944 l’ennesimo trasferimento a Minsk, successivamente in Ucraina e a Königsberg in Prussia, sul fronte russo: catturato due volte dai bolscevichi e altrettante dai tedeschi che lo hanno spedito a Danzica a scavare trincee. Il 9 marzo la liberazione grazie ai russi, la prigionia in un lager rosso e il 12 settembre finalmente l’inizio del viaggio di ritorno a casa, concluso il 3 ottobre.

"Il giorno più bello della mia vita", racconta sempre il reduce Michele è decorato con due croci al merito: una per le campagne prima del 1943, l’altra per dopo.

Il presidente della Repubblica gli ha anche conferito la medaglia d’onore riservata agli internati italiani. La sua testimonianza e i suoi racconti hanno permesso di scrivere le pagine di storia di quei momenti bui e anche di scoprire la sorte di tanti che non sono mai più tornati indietro. "Augurissimi da tutta la comunità di Mandello – sono gli auguri del sindaco Riccardo Fasoli, che è andati a trovarlo -. Sentire la sua storia rende i nostri problemi futili questioni". D.D.S.