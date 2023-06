Il sereno dopo la bufera sul Cai "La montagna sinonimo di cultura Speriamo in altre croci sulle vette"

di Fulvio D’Eri

Il Cai prende le distanze da quanto affermato da Marco Albino Ferrari sulle croci presenti sulle vette delle montagne provando a chiudere l’incidente diplomatico. Tutto nasce da alcune dichiarazioni rilasciate da Ferrari, direttore editoriale e responsabile delle attività culturali del Cai, nel corso di un suo intervento alla Cattolica. Quel che ha fatto insorgere molte persone è quello di considerare l’apposizione di una croce in vetta ad una montagna un aspetto divisivo. Un pensiero che negli ultimi anni sta prendendo piede (purtroppo) anche nel nostro Paese, all’insegna del "politically correct" o del "religiously correct". Apriti cielo. Tutti contro il Cai.

"La montagna è sinonimo di ambiente, natura, storia, identità e tradizione – ha detto Massimo Sertori, assessore alla Montagna di Regione Lombardia -. Anche per questi motivi mi meravigliano, oltre che amareggiano, le posizioni emerse dal portale del Cai-Club Alpino Italiano “Lo Scarpone“, dove si ritiene che le croci presenti sulle montagne siano anacronistiche e divisive. La croce è simbolo di pace e fratellanza e, nella storia, il suo posizionamento in vetta è stato frutto di grandi sacrifici. Di fronte ad una comunità sempre più smarrita, che spesso non ha più riferimenti e valori, almeno i simboli che la montagna e i montanari hanno sempre onorato, è il caso di lasciarli stare. Al contrario auspico che vengano innalzate nuove croci sulle nostre meravigliose cime". Dello stesso parere la collega Francesca Caruso. Il presidente generale del Club Alpino italiano Antonio Montani chiarisce la posizione del Cai. "Non abbiamo mai trattato l’argomento delle croci di vetta in alcuna sede, tantomeno prendendone una posizione ufficiale – ha detto Montani -. Quanto pubblicato è frutto di dichiarazioni personali espresse dal direttore editoriale Marco Albino Ferrari durante la presentazione di un libro. Personalmente, come credo tutti quelli saliti sul Cervino, non riesco ad immaginare la cima di questa nostra montagna senza la sua famosa croce. Voglio scusarmi personalmente con il ministro per l’equivoco generato dagli articoli apparsi sulla stampa e voglio rassicurare che per ogni argomento di tale portata il nostro Ministero vigilante sarà sempre interpellato e coinvolto".