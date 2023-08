Il ritorno a “casa“ di John De Luis. Momento toccante ieri mattina nella sala consiliare del comune di Tirano per la cerimonia di benvenuto di John De Luis, il 94enne australiano figlio di immigrati tiranesi che in questi giorni si trova a Tirano. John è figlio di Mary Cova e del tiranese Giuseppe De Luis, uomo d’affari che approdò in Australia nel 1914. Dopo essersi sposato, Giuseppe ebbe Irin, 95 anni, John, 94 anni, Lucy, 92 anni, e Nando. Nel corso della mattinata si è parlato dell’immigrazione tiranese, un fenomeno dai numeri altissimi visto che da Tirano e dintorni ad inizio ‘900 sono partiti ben 6478 cittadini. Ad accogliere John De Luis, il primo cittadino di Tirano Franco Spada. "John mi ha confidato di pensare che questa sarebbe stata la sua ultima visita a Tirano… ma poi ci ha ripensato e mi ha assicurato che ci vedremo per i suoi 100 anni".