Il rilancio dell’ospedale "Piano bello ma non basta"

di Fulvio D’Eri

Il piano Melazzini per il rilancio del Morelli piace al Movimento Rinascita Morelli autonomo che chiede, però, ad enti e istituzioni competenti quel cambio di passo necessario a far sì che i buoni propositi si trasformino in azioni concrete. Nei giorni scorsi, finalmente, si è tenuto il tanto atteso confronto o incontro che dir si voglia tra Mario Melazzini, neo direttore sanitario dell’ospedale di Sondalo, e il Movimento Rinascita Morelli autonomo guidato da Ezio Trabucchi e composto anche dai fedeli Giuliano Pradella e Gerlando Marchica.

"Il dottor Melazzini ci ha illustrato per filo e per segno il programma di rilancio del Morelli 2023-2025 – dice Ezio Trabucchi -. Perlomeno ci ha illustrato le linee generali ed essenziali del suo piano per rilanciare veramente l’ospedale sondalino. Noi ci siamo riservati di leggere attentamente quanto proposto da Melazzini per poi formulare le nostre eventuali osservazioni. Da una prima impressione, mi sembra che questo piano di rilancio recepisce delle intuizioni importanti. Si nota un’analisi seria dell’attuale condizione e situazione del Morelli e un’apertura a queste coordinate strategiche di rilancio del nosocomio sondalino".

Giudizio globale positivo ma non sono mancate le osservazioni del movimento: "Affinché il rilancio sia completo e operativo, devono cambiare alcune cose. Innanzitutto deve essere rivisto il Piano Organizzativo Aziendale Strategico, approvato recentemente dalla Asst Valtellina e Alto Lario, che va nella direzione opposta a quella di un rilancio del Morelli. Il Poas va rivisto. Poi bisogna creare quelle condizioni necessarie a creare l’autonomia della struttura sondalina che può essere rilanciata solamente se avrà un’autonomia anche a livello organizzativo e gestionale e non solo economico e finanziario. Altrimenti tutte le buone intenzioni rimarranno solo sulla carta. E, infine, bisogna assegnare e reperire le risorse necessarie per il rilancio, perché senza queste non si va da nessuna parte. Noi sosterremo il dottor Melazzini, ma oggi la politica deve dare quelle risposte necessarie e risolutive a far sì che il Morelli possa ritornare a rappresentare quella sanità di Valtellina e Valchiavenna ancora troppo penalizzata".