Il Politecnico mette d’accordo Italia e Svizzera

Un’alleanza per l’oro blu attraverso un contratto di fiume con regole d’ingaggio comuni, per evitare disastri ambientali. L’hanno siglata italiani e svizzeri. Gli artefici dell’intesa sono i ricercatori del Politecnico di Milano del Polo territoriale di Lecco, nell’ambito di un programma di cooperazione interreg tra Italia e Svizzera sulla gestione del rischio idrogeologico, caratterizzato dalla presenza di montagne e corsi d’acqua soggetti a eventi meteorologici sempre più intensi.

La partnership ora si consolida con il progetto “Ge.ri.ko. Mera“ per potenziare strategie comuni per la gestione sostenibile dell’acqua. Partecipano anche i ricercatori dell’Università di Milano del Dipartimento di Scienze e Politiche ambientali, dell’Università dell’Insubria del Dipartimento di Scienza e Alta tecnologia, gli esperti della Riserva naturale Pian di Spagna Lago di Mezzola, i tesserati dell’Unione pesca sportiva della provincia di Sondrio, i tecnici della Srl Blu Progetti, gli amministratori della Cm Valchiavenna e i funzionari di Regione della Direzione generale Territorio e Protezione civile di Milano dell’Ufficio territoriale regionale Montagna di Sondrio. Italia e Svizzera del resto condividono importanti risorse idriche, tra le quali il bacino imbrifero del Mera, fiume che nasce in terra elvetica per sfociare dopo un corso di 50 km nel Lario. Daniele De Salvo