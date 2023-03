Il parco giochi in memoria di suor Luisa, assassinata ad Haiti

Parco giochi “Suor Luisa Dell’Orto“. Lo hanno intitolato sindaco e assessori alla piccola sorella della carità, che lo scorso giugno è stata assassinata ad Haiti. La religiosa era originaria di Lomagna e da vent’anni testimoniava il Vangelo come missionaria a Port au Prince, capitale della parte povera dell’isola caraibica, dopo essere stata in Camerun e Madagascar. Suor Luisa, assassinata in strada, probabilmente perché la sua attività impediva ai criminali di reclutare giovanissimi da utilizzare per traffici illeciti, furti e rapine, si occupava soprattutto di bambini e delle mamme ospiti del centro Kay Chal.

"Appare rispondente a una memoria degna, fattiva e viva, individuare nel parco giochi di via Silvio Pellico il luogo da intestare a Suor Luisa dell’Orto, quale spazio fisico e relazionale dove le generazioni si incontrano e si aggregano, dove i bambini trascorrono tempo di divertimento e di sport, come veniva garantito, insieme allo studio e all’accoglienza di tutti, presso Kay Chal", si legge nella delibera di intitolazione del parco. D.D.S.