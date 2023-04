Il Palagiustizia fermo al palo Si dovrà ripartire dalle fondamenta

Palagiustizia fermo al palo, le basi non sono solide. I lavori per il restauro della ex sede del tribunale di Lecco, chiuso ormai dal 2010, sono stati di fatto sospesi. I progetti per sistemare l’edificio, in modo che possano tornarci giudici, magistrati, avvocati e imputati, non sono infatti adeguati. "Le fondazioni sono difformi dallo stato riportato nel progetto esecutivo", ha spiegato in aula di Palazzo Bovara l’assessore Maria Sacchi duranta il question time prima dell’ultima seduta di Consiglio comunale. Non c’è traccia delle puntellature nel seminterrato e non tornano nemmeno i calcoli strutturali di una capriata che quindi potrebbe non reggere. "Si sta andando verso una sospensione totale dei lavori, perché quello che si poteva eseguire è stato effettuato, ma ora occorre intervenire strutturalmente", è l’annuncio dell’assessore. I lavori sono in capo ai funzionari del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche. L’intervento in atto serve per adeguare il palazzo di giustizia alle normative antisismiche, antincendio e igienico-sanitarie, oltre che per renderlo più funzionale. È un appalto da 8 milioni di euro. L’immobile è un bene tutelato, perché di pregio e considerato un pezzo di storia dell’architettura italiana. È stato costruito tra il 1938 e il 1941. Lo ha progettato l’architetto di casa Mario Cereghini, scomparso nel 1966 all’età di 63 anni: è stato un esponente del Movimento razionale. Tra il resto ha progettato la Casa dei Balilla di Milano e l’Albergo Cervinia a Cervinia.

Il cosiddetto palazzo Cereghini è un edificio molto caratteristico in muratura, con un telaio in cemento armato, rivestito in pietra e vetrocemento, con un portico di accesso e un porticato interno. Fino a quando non sarà pronto, il palazzo di giustizia resta nella provvisoria sede attuale, per la quale i contribuenti pagano l’affitto. Daniele De Salvo