Il manager. Saporito verso l’addio

SONDRIO

Il sistema sanitario valtellinese sarà gestito ancora per poco da Tommaso Saporito (foto). Questa è la convinzione del movimento rinascita "Morelli Autonomo" che, ieri, l’ha detto a chiare lettere in un comunicato inerente la sanità di montagna. "Entro Natale conosceremo i nuovi vertici della sanità lombarda – dicono dal comitato -, un giro di valzer. L’attuale direttore generale della nostra Asst Tommaso Saporito verrà con tutta probabilità sostituito. Nessuna nostalgia nei suoi confronti, stante l’inadeguatezza dimostrata".

Ma la sanità pubblica soffre. "Grazie alla forte mobilitazione popolare, il Morelli è riuscito a sopravvivere anche se fortemente penalizzato, con una drastica riduzione dei posti letto dal 2020 ad oggi (da 500 a 200)". Dopo aver sottolineato che "manca ancora molto al rilancio del Morelli e al ripristino dello status quo ante (con i pilastri fondamentali quali l’unità spinale unipolare e il dipartimento di emergenzaurgenza di 2° livello)", il movimento esorta i sindaci dell’Alta Valle a lasciar perdere per Sondalo la fondazione di partecipazione pubblico-privata "irrealizzabile anche a detta di Melazzini, colui che amministra il Morelli ma con una possibilità di azione gestionale e strategica alquanto ridotta". Quali le soluzioni? "Chiediamo ai sindaci di unirsi a noi… nella richiesta della costituzione in Lombardia della 28^ Asst, cioè l’azienda ospedaliera pubblica autonoma del Morelli". Infine il movimento tira una bordata ad Areu: "Sistematicamente la centrale operativa di Bergamo, indirizza le urgenze in presidi fuori provincia. Nonostante la presenza in Valle di terapie intensive e reparti anche di alta specialità. È chiaro che poi si ha, come risultato, la riduzione della statistica". F.D’E.