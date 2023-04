Il decano ai giovani architetti: "Alle idee serve coraggio"

L’architetto Aldo Baborsky ha 88 anni ma lavora ancora, anche se "solo quattro mattine a settimana. Fino a che la testa funziona, vado avanti – conferma sorridendo – Di stare con le mani in mano non ci penso proprio".

Del resto lui è il decano degli architetti lecchesi: "Mi sono iscritto all’Ordine a 26 anni, appena laureato, e resterò iscritto fino a che lavorerò, anche dopo". Questa mattina per la sua lunga militanza al tecnigrafo e con la matita in mano riceverà anche un premio all’assemblea ordinaria degli iscritti. A Lecco Aldo Baborsky, che è originario di Fiume, è arrivato da ragazzino: "Avevo appena 13 anni – ricorda – L’attraversamento del muro, come lo chiamavamo noi, è qualcosa che non scorderò mai. Un soldato mi derubò dei miei francobolli con il timbro di Gabriele D’Annunzio. Li avevo nascosti nella giacca, lui mi puntò un fucile addosso chiedendomi cosa avessi e me li portò via. Un furto che mi brucia ancora oggi".

Dopo essersi sposato si è spostato a Milano, ma Lecco è rimasta sede del suo studio. Tantissimi i lavori di progettazione e ristrutturazione che ha firmato, come quello dell’Hotel Griso e l’intervento della Casa dei Padri Somaschi a San Girolamo di Vercurago. Ha collaborato anche con il Politecnico. Oggi si occupa di revisioni della conformità delle costruzioni.

Negli anni, molto è cambiato: "Un valore aggiunto, allora, era sicuramente l’eccezionale formazione dei geometri e dei capi costruzione, tutti diplomati in Ingegneria edile. C’era molta competenza e la normativa era meno rigida. Oggi mi rendo conto che architetti, geometri e ingegneri lavorano con leggi complesse e restrittive, a volte ostacolanti". Il suo invito ai nuovi architetti è a non mollare: "Non abbiate timori, se avete una bella idea mettetela su carta che in qualche modo si calcola".

D.D.S.