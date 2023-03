Il Covid ha frenato le diagnosi

Effetto Covid sulle diagnosi di disturbo dello spettro autistico: la pandemia e il lockdown hanno avuto, tra le molteplici conseguenze, anche quella di portare ad un ritardo delle diagnosi, tanto che per il 2021 ci si aspetta, in generale, un incremento superiore alla media degli ultimi anni. L’analisi già pubblicata da Ats Brescia evidenzia, in effetti, che da una media di 32 casi all’anno tra il 2000-08 si è arrivati ai 194 casi del 2018 e a ben 282 nel 2021, dopo una lieve flessione del 2019 e 2020. Un aumento che, secondo Ats, va interpretato anche come recupero delle diagnosi non fatte nell’anno di Covid, oltre che come conferma del trend in crescita degli ultimi anni, registrato in tutta Europa e nel Nord America. Diverse le iniziative organizzate in vista del 2 aprile, segno comunque di una maggiore attenzione al tema. A Brescia, ieri sera, circa 4mila persone hanno partecipato alla corsa–camminata non competitiva Corrixautismo, organizzata dal Fondo Autisminsieme. L’iniziativa ha permesso di raccogliere fondi per aiutare le oltre 2mila famiglie bresciane che convivono con l’autismo: la stima è che solo il 20% dei minori autistici della provincia di Brescia riesce ad usufruire dei centri specializzati con accesso gratuito. All’iniziativa ha preso parte anche Luca Venturelli, atleta e mezzofondista autistico di calibro nazionale, da anni impegnato nell’informazione e nella sensibilizzazione. F.Pa.