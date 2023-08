Il campione in trasferta Matteo, ragazzo d’oro tutto scuola e canoa Impegno da medaglia

di Manuela Marziani

Mentre i coetanei dormivano ancora, Matteo Bazzano era già sul Ticino. Doveva allenarsi perché, oltre alla maturità, aveva un altro obiettivo: ottenere ottimi risultati nello sport. È una promessa della canoa, l’atleta pavese diciannovenne che sta seguendo le orme di Manfredi Rizza. E come il campione vincitore di una medaglia d’argento nella categoria K1 ai Giochi olimpici di Tokyo 2020, anche Matteo si allenava a Pavia.

Socio dal 2022 della Battellieri Colombo, che gli ha fornito un prezioso supporto logistico, il giovane ha perfezionato la sua preparazione. Passato all’Ottagoni Cremona Sport - Ocs, nell’ultima stagione, sotto la guida tecnica dell’allenatore ex olimpionico Franco Benedini, ha conquistato tre ori e un bronzo in varie specialità, laureandosi Campione d’Italia. Dopo gli ottimi risultati agli Internazionali di Auronzo e un ottavo posto ai Mondiali U23, la squadra degli Ottagoni Cremona ha fatto incetta di medaglie nei Campionati Italiani Junior e U23. Il ricco bottino (9 ori, 3 argenti, 3 bronzi) conferma il valore di Ocs come realtà sportiva recente, che nel centro di allenamento a Cremona accoglie giovani atleti provenienti da tutta Italia fungendo da incubatore per le future promesse sportive e consolidando nel tempo la collaborazione con i Corpi militari. Ad aprire le danze, il bronzo nel K4 1000m nell’equipaggio composto da Leonardo Favero, Nicolò Volo, Simone Mazzara e Matteo Bazzano nel ruolo di seconda voga. L’oro è stato conquistato nel K4 sia nelle distanze dei 500 sia dei 200 metri, e nel K2 200 metri, distanza in cui Matteo si è sempre distinto, staccando anche un ottimo tempo (32.69) insieme al compagno Leonardo Favero.

"Sin dal suo ingresso in società ho potuto apprezzare il costante impegno e la determinazione di Matteo negli allenamenti – conferma il presidente Guido Corsato – Un esempio di giovane che concilia l’attività sportiva e quella scolastica. Ci vuole sacrificio, ma tempra la persona. Un modello".