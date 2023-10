I tre anni di Gattinoni a Lecco: "Rinnovo l'impegno" per una città che cresce

Sei ottobre 2020 - 6 ottobre 2023. Mauro Gattinoni, 46 anni, festeggia i tre anni da sindaco. "Tre anni complessi – racconta, vincitore al secondo turno per una manciata di voti, 19.978 contro i 19.947 dell’avversario –. Abbiamo affrontato grandi sfide: da quella storica di uscire dal Covid e gestire il polo vaccinale, alle grandi opportunità che sono seguite, Pnrs su tutte, che abbiamo colto con rapidità, incardinandovi i principali progetti di rigenerazione urbana. Il tempo è volato ma, credetemi, con gli assessori della mia giunta non abbiamo perso neppure un minuto per costruire la Lecco dei prossimi anni. Tanto è stato fatto, molto è in corso di realizzazione, tanto altro in progettazione". In questi giorni i volontari dei gruppi che lo sostengono stanno consegnando porta a porta ai lecchesi un pieghevole con il lungo elenco di opere portate a termine e in programma, tra cantieri, servizi, innovazioni.

"Le prossime sfide sono note e dichiarate – prosegue Gattinoni –. Dobbiamo migliorare la pulizia e le manutenzioni soprattutto in alcuni rioni e sistemare le funzionali rotonde in centro una volta che saranno assestati gli scavi del teleriscaldamento per i quali servono circa sei mesi".

La cosa più bella di questi 36 mesi? "È anche vedere come interi settori di città, i privati e gli investitori, stiano contribuendo a sviluppare Lecco rendendola più bella e moderna", risponde.

"A tre anni dal giorno in cui ho indossato per la prima volta la fascia tricolore, rinnovo l’impegno a lavorare per una “città che cresce“ e ad ascoltare, confrontarmi, agire – prosegue –. Sono stati tre anni di ascolto ininterrotto di tanti e tanti cittadini che scrivono, chiamano o mi fermano per strada. Ecco sono i miei “consiglieri personali“ che non me ne fanno scappare una, proprio perché anche loro vogliono il meglio per la nostra città". D.D.S.