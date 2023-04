I ristorni in Lombardia Chi incassa di più? Prima Varese e poi Como

È andata a Varese la fetta più grossa dei ristorni che ogni anno vengono distribuiti a province e Comuni in base ai contributi versati dai loro lavoratori residenti che lavorano in Svizzera come frontalieri. Quest’anno è stata assegnata la differenza della quota di imposte trattenuta alla fonte oltreconfine nell’anno 2020, un tesoretto da oltre 14 milioni di euro quello distribuito dalla Regione alle province al quale si aggiunge quello versato, sotto forma di contributi, dallo Stato ai singoli Comuni la maggior parte dei quali è concentrato nell’area di frontiera. Per la Lombardia si tratta di un tesoretto che si aggira attorno ai 50 milioni di euro, anche in questo caso con i paesi della provincia di Varese a farla da padrone visto che è da qui che arrivano la maggior parte degli oltre 78mila frontalieri lombardi. Alla provincia vicina sono andati 8.778.000 euro mentre Como si è dovuta "accontentare" di 5.254.000 euro, seguono Lecco con 92mila e Sondrio con 83mila. Nella classifica figura anche Monza e Brianza che però ha ricevuto poco più di mille euro. "Risorse importanti – spiega l’assessore agli Enti locali, Massimo Sertori - che saranno utilizzate dagli enti assegnatari per la realizzazione, completamento e potenziamento di opere pubbliche di interesse generale volte ad agevolare i lavoratori frontalieri, con preferenza per i settori dell’edilizia abitativa e dei trasporti pubblici". Un meccanismo quello dei ristorni che si modificherà non appena verrà siglata la nuova intesa fiscale tra Italia e Svizzera proprio sul lavoro frontaliero che manderà, di fatto, in pensione l’Accordo bilaterale del 1974 che stabiliva questo tipo di compensazioni a fronte delle trattenute alla fonte dei lavoratori impiegati oltreconfine. Anci Lombardia si è battuta perché siano garantite in via strutturale ai Comuni di frontiera le risorse finanziarie, attraverso trasferimenti dallo Stato in conto capitale e in parte corrente, assicurando che non vi siano riduzioni delle risorse attualmente disponibili derivanti dal versamento dei ristorni. In pratica i ristorni ai Comuni frontalieri italiani cambieranno nome e anziché dalla Svizzera dovranno arrivare da Roma, tenendo conto del gettito prodotto dai residenti che lavorano oltreconfine. Inutile dire che tanti Comuni della fascia montana e pedemontana si sentivano più al sicuro con il vecchio sistema. Roberto Canali