I ladri seriali dei supermercati smascherati dai codici a barre

MONTANO LUCINO (Como)

Il controllo dei carabinieri di Lurate Caccivio è partito da due auto con targhe straniere, notate il pomeriggio del 19 ottobre mentre uscivano dal parcheggio del centro commerciale Eurospin di Montano Lucino, che alla vista della pattuglia avevano cercato di allontanarsi. A bordo, c’erano sei romeni, quattro uomini e due donne di età compresa tra 19 e 42 anni, tutti pregiudicati, residenti a Pieve Porto Morone, Licata, Fagnano Olona, Sant’Angelo Lodigiano e due senza fissa dimora.

All’interno delle auto erano state trovate tre grosse borse contenenti prodotti per l’igiene della persona, dolciumi, cibo e detersivi, per un valore di circa 1000 euro. Tutta merce che, fin dall’inizio, era stata ritenuta provento di furto. I militari, dopo aver identificato i sei e sequestrato borsoni e contenuto esaminando i codici a barre riportati su ogni prodotto, sono riusciti a risalire alla loro ultima provenienza, e in particolare due centri commerciali della zona, diversi da quello da cui erano stati visti uscire. Per ogni singolo articolo, i carabinieri sono stati in grado di capire quale fosse il supermercato che li aveva immagazzinati, consentendo così di scoprire che erano stati asportati senza passare dalle casse.

Al termine degli accertamenti i prodotti sono stati restituiti ai proprietari, le due società commerciali vittime dei furti, e gli stranieri denunciati per furto aggravato in concorso. I sei sono stati inoltre segnalati alla Questura di Como per l’emissione di fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nel Comune in cui hanno commesso i reati.

Pa.Pi.