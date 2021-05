L’hub vaccinale di Lecco costa ai contribuenti 550 euro al giorno per una spesa totale prevista di oltre 120mila euro. I centri di vaccinazione di massa allestiti in Brianza e in Valsassina invece sono gratuiti. Il polo di Cernusco Lombardone è stato messo disposizione dai patron della Technoprobe, colosso mondiale della microelettronica, che, oltre a fornire gli spazi nella loro azienda, si sono sobbarcati le spese di arredamento, macchinari, sicurezza, logistica, parcheggio, strumentazioni informatiche, mensa per operatori sanitari e infermieri e altro ancora per un totale di almeno 1 milione di euro. Il centro di Barzio invece è stato concesso in comodato d’uso sempre gratuito dai vertici della Cm di Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera e della società Ceresa di Ferdinando Gian Maria Ceresa. Non altrettanto generosi sono stati invece appunto i titolari della società Alpab proprietari del Palataurus a cui i manager della sanità provinciale riconoscono una provvisionale di 550 euro più Iva a parte al giorno dall’1 maggio al al 31 agosto a titolo di rimborso spese. Alla cifra bisogna poi aggiungere anche quanto sborsato ad aprile per un totale appunto di poco più di 121mila euro. A fare i conti in tasca alle scelte del direttore generale dell’Asst lecchese Paolo Favini è stato Ercole Castelnovo, capodelegazione Rsu, che con tutti gli altri rappresentanti sindacali hanno sempre chiesto di sfruttare gli spazi pubblici. D.D.S.

