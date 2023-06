H.B., condannato per morte di Francesca Manfredi, arrestato con 1 kg di eroina

L’uomo che nel 2020 ha venduto la droga che ha ucciso Francesca Manfredi, 24 anni, morta per overdose causata da un cocktail di sostanze stupefacenti iniettatele da un amico, è finito di nuovo nei guai. Evidentemente il fatto che una “cliente“ sia deceduta, anche se non per mano sua ma certamente anche a causa delle sostanze da lui cedute e che lei ha assunto, non gli ha fatto passare la voglia di spacciare. In suo possesso, infatti, la Polizia locale di Brescia ha trovato un chilo di eroina. Così H.B., che nella vicenda di Francesca Manfredi era stato condannato per spaccio, è finito di nuovo in manette e ora è in carcere. Le indagini sono partite in via Stratta, dove H.B. aveva nascosto un panetto da 750 grammi di eroina. In casa ne aveva altri 40, mentre 90 si trovavano in un appartamento in sua disponibilità al Villaggio Prealpino. Con HB. è finita nei guai pure la fidanzata, che ha ceduto cocaina a un italiano.