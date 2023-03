Hashish e cocaina Due giovani arrestati a Sarezzo e Lumezzane

Due arresti per droga sono stati eseguiti nelle scorse ore dai carabinieri della compagnia di Gardone Valtrompia tra Sarezzo e Lumezzane. Nel primo caso si tratta di un giovane senza fissa dimora del posto, sorpreso a prelevare un involucro nascosto tra i cespugli della pista ciclabile: all’interno c’erano 40 grammi di hashish. Nel secondo caso invece a finire in manette è stato un ragazzo di Lumezzane. Sottoposto perquisizione personale, si è scoperto che girava con addosso 15 grammi di hashish, 20 grammi di coca e mille euro in contanti. A casa aveva altri dieci grammi di coca e materiale per il confezionamento delle dosi.