Guerra dei dehors, baristi e ristoratori ritornano a sperare

Sono tornati a sperare baristi e ristoratori di Lecco da quando il Tar della Lombardia ha concesso la sospensiva a uno di loro, nel ricorso presentato contro il regolamento del Comune che riduce lo spazio per i tavolini all’aperto in centro. In città infatti, a differenza di quel che è accaduto in molti altri capoluoghi della Lombardia e del resto d’Italia, si è deciso di non tener conto della proroga fino al prossimo dicembre del Governo che consente agli esercenti di usufruire degli spazi all’aperto extralarge per tavolini e dehors com’era durante il Covid per garantire il distanziamento.

"Prendiamo atto di quanto espresso nell’ordinanza del Tar che, nelle motivazioni a supporto della sospensiva, ribadisce la validità della proroga degli spazi fino al dicembre 2023 e anzi evidenzia come il Comune di Lecco abbia di fatto violato la proroga legislativa stessa relativa all’utilizzo temporaneo di suolo pubblico - sottolinea il presidente di Fipe Confcommercio Lecco, Marco Caterisano - Questo intervento del Tribunale amministrativo rimarca la posizione che come Fipe sosteniamo da tempo, ovvero che le nostre imprese possano ancora beneficiare dell’ampliamento degli spazi esterni". L’associazione di categoria invita tutti i suoi iscritti a far sentire la loro voce a Palazzo Bovara. "Alla luce di questa sentenza, invitiamo i nostri soci a fare domanda in Comune di Lecco per tornare a usufruire degli spazi extra garantiti dalla legge - conclude - Inoltre auspichiamo che l’accoglienza delle domande stesse da parte del Comune avvenga in tempi rapidi, vista anche l’imminente partenza della stagione primaverile-estiva che consente il pieno utilizzo dei tavoli all’aperto".

Sicuramente non mancheranno le polemiche, anche perché l’amministrazione finora è stata irremovibile confermando la sua decisione anche di fronte alle proteste dei mesi scorsi.

Roberto Canali