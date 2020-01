Pasturo (Lecco), 1 gennaio 2019 – Il tramonto del 2019 e l'alba del 2020 immortalati in tamelapse dalla webcam del rifugio Luigi Brioschi. Le immagini, riprese e registrate dalla telecamera gestita con il sistema Panomax, installata a 2.410 metri di quota, in cima alla vetta del Grignone, in territorio di Pasturo, permettono di ripercorre dall'alto del Grignone le ultime ore del vecchio anno e le prime dell'anno nuovo su Lecco, sul lago di Como, quello di Annone, di Pusiano e il Segrino e, più a sud, sulla pianura mentre, in lontananza, dalle nuvole e dalla foschia emerge anche una parte della catena dell'arco alpino.

Il filmato mostra anche il passaggio di un escursionista solitario che ha deciso di festeggiare l'avvento del 2020 con una ascesa sulla Grigna settentrionale.