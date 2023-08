Mandello del Lario, si stacca dalla corda e precipita dalla Grignetta: scalatrice in gravi condizioni

Mandello del Lario (Lecco), 20 agosto 2023 - Una scalatrice è precipitata in Grignetta. Si stava calando dal Torrione del Cinquantenario in Grigna Meridionale, per un problema tecnico si è svincolata dalla corda a cui era assicurata ed è caduta di sotto per parecchi metri. L'allarme è scattato in tardo pomeriggio. Si sono subito messi in marcia sette tecnici della stazione di Lecco del Soccorso alpino della XIX Delegazione Lariana, che erano già pronti ai Piani dei Resinelli. Proprio per intervenire il prima possibile, i volontari del Soccorso alpino durante le giornate ritenute più a rischio, come quella di oggi, si posizionano in diversi punti strategici del territorio in posizione avanzata pronti a muoversi quando c'è bisogno Sono stati mobilitati pure i soccorritori dell'eliambulanza di Sondrio.

Dopo essere stata raggiunta e messa in sicurezza, la scalatrice è stata trasbordata sull'eliambulanza con il verricello per poi essere trasferita d'urgenza direttamente in ospedale al San Gerardo di Monza. Le sue condizioni sono gravi, ma non sembra correre pericolo di vita. E' stata recuperata, ma illesa, anche una seconda persona che era con lei, sua compagna di scalata.