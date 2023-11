Grave incidente sulla Statale Regina. Due anziani feriti

Grave incidente ieri alle 14.40 sulla statale Regina a San Siro, dove due auto si sono scontrate. Una donna di 61 anni e un uomo di 76 sono rimasti seriamente feriti, trasportati in codice giallo all’ospedale di Gravedona in ambulanza, e al San Gerardo di Monza in elisoccorso. L’elicottero del 118 era stato fatto intervenire nel timore iniziale che le condizioni dei feriti fossero molto più critiche, ma dopo il primo intervento del medico, le valutazioni sono leggermente migliorate. I carabinieri di Menaggio stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente, dopo aver svolto i rilievi: la statale è rimasta bloccata per tutto il tempo necessario a garantire i soccorsi, con code anche di cinque chilometri in entrambe le direzioni di marcia. Sul posto anche i vigili del fuoco, per ripristinare le condizioni di sicurezza della strada.