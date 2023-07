Grave incidente nella notte Soccorsa una coppia di ragazzi

ESINE (Brescia)

Lui è gravissimo e la sua prognosi riservata. Lei ha ferite importanti, ma è fuori pericolo. Questo il bilancio del terribile incidente avvenuto in media Valcamonica, dove una giovane coppia nella notte tra venerdì e sabato si è ferita a causa di un incidente in motocicletta.

I due erano in sella alla Husqvarna 125 di lui quando sono usciti di strada in via Leopardi, nella zona dove si trova il bivio per Sacca di Esine. Non è rimasto coinvolto nessun altro veicolo. I due sono andati a schiantarsi contro il guard rail facendo un volo di qualche metro che ha causato loro fratture e lesioni. Entrambi indossavano il casco.

A chiamare il 112 è stato un automobilista di passaggio, che per fortuna si è reso conto di quanto accaduto poco dopo i fatti. La ragazza, 17 anni, ha riportato traumi agli arti e al torace, così come l’amico, che ha colpito anche la struttura metallica a bordo della strada, che in quel punto è rialzata ed è stata divelta. Il numero unico per le emergenze 112 di Brescia ha immediatamente inviato sul posto alcune ambulanze e ben due elicotteri, dato che è stata immediatamente chiarita la gravità della situazione. Dopo essere stati messi in sicurezza e avere ricevuto le prime cure di modo da stabilizzarli, i due giovani sono stati caricati in barella e poi messi sull’elicottero. Lei è stata trasportata alla clinica Poliambulanza, lui agli Spedali Civili di Brescia.

I medici stanno facendo il possibile per farli stare meglio. Hanno rilevato i fatti i carabinieri di Breno, cui è anche spettato il compito di coordinare il traffico. Resta da capire come mai il giovane abbia perso il controllo della Husqvarna: se perché andava veloce o se perché ha avuto un attimo di distrazione o un malore. Intanto l’associazione CONdividere la strada della vita ha fornito alcuni dati. Da inizio anni sulle strade bresciane sono morte 29 persone, di cui due pedoni, tre ciclisti, un ciclomotorista, 13 automobilisti e 11 motociclisti. Più difficile tenere il conto di coloro che hanno subito lesioni gravi o gravissime che li renderanno non normalmente abili per tutta la vita. E in questo caso i numeri crescono. Milla Prandelli