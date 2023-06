Grandi manovre in quota per i soccorritori della XIX Delegazione Lariana, prove con elicottero e droni

Grandi manovre in quota per i soccorritori del Soccorso alpino della XIX Delegazione Lariana, non solo in montagna, ma anche in aria, in elicottero. L’obiettivo è essere sempre pronti per soccorrere e assistere chi si trova in difficoltà in montagna, in ogni condizione, con ogni tempo e con tutti i mezzi disponibili. Nei giorni scorsi i volontari del Soccorso alpino della Lariana hanno partecipato ad una serie di esercitazioni in Valsassina. Con piloti e tecnici di volo dell’eliambulanza di Areu hanno sostenuto prove di imbarco e sbarco in hovering, operazioni a terra con simulazioni tecniche e sanitarie e prove con il verricello per confermare la certificazione che permette loro di operare appunto con l’elisoccorso. Sempre in Valsassina si è svolta un’esercitazione. È cominciato il modulo estivo per la formazione di una ventina di nuovi operatori di soccorso. I tecnici del Soccorso alpino stanno inoltre valutando l’impiego in operazioni di ricerca di droni ad ala fissa dotati di telecamere ad alta definizione e termocamere: rispetto ai quadricotteri, coprono più km.