Lecco, 7 luglio 2019 - Chiare, fresche e dolci acque quelle del ramo lecchese del Lario nella fotografia scattata dalla Goletta dei Laghi di Legambiente. A parte la foce del torrente Esino a Perledo, risultato fortemente inquinato, il monitoraggio degli campionamenti ha restituito un immagine rassicurante del lago promosso alla foce dell’Adda a Colico, ma anche di fronte alla spiaggia di Dorio e alla foce del Caldone, in pieno lungolago cittadino, dove a sorpresa i risultati delle analisi hanno attestato concentrazioni di batteri entro i limiti di legge.

«Quest'anno i risultati sulla sponda lecchese sono migliori rispetto all’anno scorso e vogliamo considerarlo un segnale positivo di cambiamento per sollecitare l’ufficio d’Ambito e il gestore ad accelerare le procedure per il rilevamento e gli interventi strutturali – spiega Costanza Panella, presidente di Legambiente Lario Orientale – la foce del torrente Esino è risultata fortemente inquinata». A Colico, dice poi «il potenziamento del depuratore è urgente come testimoniano i recenti dati Ats che hanno dichiarato non balneabili le spiagge di Piona e Inganna».

Nelle analisi della Goletta dei Laghi sono state prese in esame le foci dei fiumi, torrenti, gli scarichi e i piccoli canali che si trovano lungo le rive dei laghi, punti spesso segnalati dai cittadini attraverso il servizio Sos Goletta. Queste situazioni sono i veicoli principali di contaminazione batterica di origine fecale, dovuta all’insufficiente depurazione degli scarichi civili che attraverso i corsi d’acqua arrivano nel lago. Non sono state passate al setaccio solo le acque, i volontari di Legambiente hanno compiuto un’ispezione anche su cinque spiagge, scelte tra Bellano, Mandello e Lecco, per verificare la presenza di rifiuti.

«Questa attività ha rappresentato per il nostro circolo un importante fronte di impegno e confronto – sottolinea Laura Todde, presidente di Legambiente Lecco – Negli ultimi 12 mesi il nostro circolo ha coordinato oltre 10 azioni di pulizia e monitoraggio degli arenili. Sulla base dei dati raccolti, stiamo lavorando con esercenti, associazioni e amministrazioni affinché si riducano i volumi di rifiuti, affinché il Lario possa liberarsi dalla presenza ingombrante della plastica». In media sono stati circa 580 i rifiuti raccolti per ognuna delle spiagge monitorate, in tratti dall’estensione media di circa 170 metri quadri. Mozziconi di sigarette, pezzi di plastica e cotton fioc rappresentano le maggiori tipologie di rifiuti trovati.

«Abbiamo riscontrato una particolare concentrazione di cotton fioc a Pesceranico, probabilmente a causa della presenza di un depuratore nelle vicinanze – conclude la presidente – Questo tipo di prodotto non è più in vendita dal gennaio scorso e speriamo che con il tempo possa sparire sotto forma di rifiuto anche dalle nostre spiagge».