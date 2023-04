Gli angeli della montagna In un anno 500 salvataggi Nemica, l’improvvisazione

di Daniele De Salvo

La montagna è di tutti, ma non per tutti. Lo indicano i quasi 500 interventi di salvataggio compiuti l’anno scorso dai volontari del Soccorso Alpino. Gite, arrampicate, escursioni, scalate sembrano facili sui social ma nella realtà non lo sono affatto. A mettere in guardia sono i vertici del Soccorso Alpino lombardo e della XIX Delegazione Lariana, la più importante per numero di interventi, volontari soccorritori e territorio di competenza.

"Se un tempo ci si avvicinava con rispetto, accompagnati dagli esperti, dalle guide alpine o attraverso il Cai – spiegano il presidente del Soccorso Alpino lombardo Luca Vitali e il delegato della XIX Lariana Marco Anemoli, con il capostazione del Soccorso Alpino di Lecco Massimo Mazzoleni – adesso sembra esserci la tendenza a considerare tutto facile e immediato, magari perché si vede la foto di una bella escursione dell’amico sui social e si vuole ripetere l’esperienza, senza che però ci siano i presupposti per affrontarla in sicurezza".

I dati parlano chiaro: nel territorio su cui vegliano gli angeli della montagna della XIX Delegazione Lariana, appunto, nel 2022 ci sono state 487 operazioni. Una tendenza al rialzo, che prosegue da anni: nel 2021 gli interventi di soccorso erano stati 433, 416 nel 2020, 382 nel 2019 e 335 nel 2018.

E i numeri del 2023 non sono migliori: si contano già decine di feriti e anche una mezza dozzina di morti. Molti interventi sono dovuti alla mancata conoscenza dei posti, a una percezione errata delle proprie capacità e alla scarsa organizzazione del percorso. Gli specialisti del soccorso in quota chiedono collaborazione pure a chi organizza manifestazioni tipo skyrace e gare di corsa in montagna: "Servono organizzatori che sappiano gestire aspetti cruciali come la sicurezza del percorso, l’impatto dell’evento sul territorio, l’utilizzo di materiale ecocompatibile". Pure la manutenzione dei sentieri è determinante.