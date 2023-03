Giovane ucciso con una pietra nel parco Sangue su scarpe e felpa dell’aggressore

Il sangue che macchiava la felpa e le scarpe indossate da Habile Mire apparteneva a Yassine Ezzabir, il venticinquenne di origine marocchina massacrato domenica sera a pietrate a Brescia Due. Si complica la posizione del giovane somalo fermato dai carabinieri con l’accusa di omicidio volontario. Stamani il presunto assassino comparirà davanti al gip, Andrea Guerrerio, per l’interrogatorio di convalida. Se vorrà Habile Mire, che nell’immediatezza dei fatti aveva negato di c’entrare con il delitto, spiegherà per quale ragione indossasse indumenti sporchi del sangue della vittima. A inchiodarlo adesso non ci sono solo le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che lo inquadrano mentre incontra nei pressi della stazione ferroviaria Ezzabir, e con lui si muove a piedi in direzione delle aree verdi di via Sardegna. Ma anche appunto l’esito delle analisi del Dna disposte dal pm Donato Greco sui suoi vestiti. L’autopsia ha rivelato che il venticinquenne marocchino è deceduto a causa di una profonda lesione al cranio provocata con ogni probabilità da una grossa pietra. Gli investigatori l’hanno recuperata sul luogo del delitto insieme a un paio di bottiglie vuote e a schegge di vetro. Stando a quanto ricostruito la vittima, di casa a Desenzano, precedenti di polizia, l’altra sera era arrivata in città in treno insieme al fratello per trascorrere la serata in un locale a mangiare kebab. Le immagini delle telecamere mostrano Yassine Ezzebir che ancora in stazione incontra però Habile Mire, senza fissa dimora, precedenti per spaccio e reati contro la persona. Tra loro non risulta una conoscenza approfondita, fatto sta che i due vengono inquadrati mentre si dirigono insieme verso il parco di via Sardegna, per quale ragione non si sa (forse l’intenzione di acquistare droga?). Il fratello del venticinquenne comunque perde di vista Ezzebir. Che cosa improvvisamente accada, e quale sia il movente della violenza, è un mistero. Quel che è certo è che scoppia una lite, seguita da una brutale aggressione a colpi di bottiglia e di pietra. Il giovane marocchino viene sentito chiedere disperatamente aiuto dai residenti della zona, cerca di scappare, ma non riesce a mettersi in salvo dalla furia dell’omicida. Finisce a terra esanime vicino alla sbarra di un parcheggio. Morirà il giorno seguente in ospedale. Habile Mire, invece, viene fermato 24 ore dopo nello stabile dismesso di via Elba, dove dimora con altri senzatetto. Beatrice Raspa