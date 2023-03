Giornata dei missionari martiri Delpini alla veglia per suor Maria "Seguiamo la sua testimonianza"

di Daniele De Salvo

Eroi , folli, imprudenti, missionari martiri. Come suor Luisa Dell’Oro, la piccola Sorella della Carità di Lomagna di 65 anni appena compiuti, che a giugno 2022 è stata uccisa ad Haiti. In sua memoria l’altra sera a Valmadrera l’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini ha officiato la veglia diocesana “Sulle orme di suor Luisa Dell’Oro“ in occasione della 32esima Giornata mondiale dei missionari martiri, come lei che si è impegnata soprattutto per l’istruzione e l’accoglienza dei più giovani. "Alcuni li chiamano eroi, persone fuori dal comune; altri li ritengono folli, imprudenti che avrebbero dovuto restarsene a casa; altri ancora benefattori, che girano il mondo per occuparsi dei più poveri – le parole dell’arcivescovo – Per noi sono missionari. Testimoni mandati da Gesù".

"Il suo motto era kenbe fèm, cioè tenere duro", è il messaggio affidato ai presenti, tra i quali il sindaco di Lomagna Cristina Cittero con Maria Adele, sorella di suor Luisa insieme all’altra sorella Carmen.

Prima di suor Luisa altri missionari lecchesi hanno pagato con la vita l’essere testimoni di fede. Il 17 ottobre è stato ucciso nelle Filippine, dove difendeva i tribali da politici, militari e latifondisti corrotti, padre Fausto Tentorio, missionario 59enne del Pime di Santa Maria Hoè. Il 17 settembre 1999 è stata assassinata a Timor Est anche suor Erminia Cazzaniga, canossiana di 69 anni di Sirtori: stava portando aiuti umanitari ai rifugiati. Nel 1995 a Merca in Somalia è invece stata ammazzata la missionaria laica della Caritas Graziella Fumagalli, 50enne di Casatenovo.