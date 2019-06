Lecco, 21 giugno 2019 - Rubare giocattoli non «è reato». Lo ha stabilito il giudice Salvatore Catalano del tribunale di Lecco che, per la «tenuità del fatto», ha archiviato il procedimento a carico di una donna di 35 anni. La decisione di non condannare per furto di giocattoli fa discutere.

I fatti: una donna, nell’autunno di due anni fa, si era introdotta in un’abitazione in provincia rubando giocattoli. La procura di Lecco, ricevuto il rapporto dei carabinieri, aveva indagato cercando elementi, e gli inquirenti, attraverso le telecamere vicino all’abitazione, erano risaliti alla 35enne. Durante la perquisizione nell’abitazione della donna furono trovati un trattore a pedali e una bicicletta, quelli sottratti a un bambino che all’epoca dei fatti aveva quattro anni. Al termine delle indagini preliminari e in base anche a quanto stabilito dal nuovo codice di procedura penale, il sostituto procuratore Andrea Figoni ha chiesto di archiviare il caso. Prima però c’è stata la restituzione dei giocattoli alla famiglia. Non si è quindi trattato di un giudice dal cuore buono, semmai di applicazione della legge.

Infatti – tenuto conto della «tenuità» del reato e considerato il valore dei due giocattoli (circa 250 euro) –, il gip Salvatore Catalano ha accolto la richiesta di archiviazione. Le motivazioni della sentenza sono state depositate in questi giorni e il gip di Lecco si è richiamato all’articolo 131 bis del codice penale che «mira a impedire la celebrazione di un processo inutile quando la notizia di reato, non destituita di fondamento, attenga a un fatto di particolare tenuità». Il giudice Salvatore Catalano spiega che «il valore dei giocattoli non può che essere, anche in considerazione dell’uso, modesto». Il giudice ha accolto le ragioni esposte nella richiesta di archiviazione dal pm Andrea Figoni ed evidenziato pure che il bimbo «non risulta traumatizzato avendo poi invitato alla festa di compleanno il figlio» della donna che aveva commesso il furto. Nell’opposizione all’archiviazione, la madre del bimbo aveva fatto presente invece che «quegli oggetti erano molto cari» per il figlio «ed era sua abitudine usarli entrambi quasi ogni giorno».