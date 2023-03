Giardini a lago, lavori finalmente appaltati

Sono stati finalmente appaltati i lavori per Giardini a lago, una delle eterne incompiute di Como che finalmente potrà sperare di essere realizzata.

Ad aggiudicarsi l’intervento è stata l’impresa Letizia Raffaele di Casal di Principe, in provincia di Caserta, con i catanesi del Consorzio Krea srl di Acireale.

Erano state ben 57 le imprese da tutta Italia che si erano dimostrate interessate a compiere i lavori, alla fine una ventina era stata selezionata e i vincitori si sono aggiudicati l’intervento presentando un ribasso del 19,85% rispetto al prezzo a base d’asta e così si sono assunti l’onere di svolgere i lavori per 1.769.000 euro.

Prima di partire il cantiere è già in ritardo, ma non è colpa dell’attuale giunta, visto che il rifacimento dei Giardini a lago, uno dei punti più panoramici di Como molto frequentato dai turisti insieme alla passeggiata e al Tempio Voltiano, fu programmato sei anni fa dall’allora sindaco Mario Lucini, che era riuscito a ottenere anche 380mila euro di fondi dalla Regione Lombardia, ai quali aveva aggiunto 900mila euro frutto della tassa di soggiorno.

Il testimone passò al suo successore, Mario Landriscina, ma anziché procedere con il progetto esecutivo e appaltare i lavori, la giunta di centrodestra decise di rivedere tutto, spiegando che l’intervento andava rivisto perché era incompleto. Il risultato è che fu necessario ripartire da capo con un nuovo studio di fattibilità, poi seguito da un progetto esecutivo, con la conseguenza che si persero tutti i fondi regionali.

Adesso sembra finalmente essere giunta la volta buona, ma prima di poter passeggiare nei giardini rimessi a nuovo, i comaschi e i turisti dovranno aspettare più di un anno. I lavori, infatti, non partiranno prima della fine del campionato di calcio, il prossimo giugno, per non interferire con le attività dello stadio Sinigaglia, e proseguiranno per almeno 12 mesi.

