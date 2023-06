Gianluca Maffeis muore a Bergamo, fratello Lorenzo accusato di omicidio

Non ce l’ha fatta Gianluca Maffeis, il trentunenne ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Bolognini di Seriate, dopo la lite con il fratello Lorenzo avvenuta domenica mattina a casa, a Mozzo. Il decesso ieri pomeriggio. Per il 26enne, ai domiciliari, assistito dagli avvocati Rosario a Francesco Coppola, l’accusa è ora di omicidio. Il pm titolare del fascicolo ha già disposto l’autopsia. Mercoledì c’è stato l’interrogatorio di convalida. Prima di parlare, il giovane aveva chiesto al giudice: "Quando torno libero, posso andare a trovare mio fratello?". E ieri alla notizia del decesso è scoppiato a piangere. "È distrutto – ha spiegato uno dei difensori –. Ha sempre cercato di aiutarlo, sia lui che la mamma". Durante l’interrogatorio ha raccontato come sono arrivati a quel punto. "Mi sono difeso", in sintesi. Ha ripercorso nei dettagli, suffragati dai testimoni, dalla mamma in casa e dai certificati del pronto soccorso con 30 giorni di prognosi. Sabato sera i due fratelli erano in una discoteca, a Seriate. Il maggiore, forse complice l’alcol e un certo disagio psicologico documentato dalla frequentazione del Cps, inizia a litigare con un avventore. L’altro, a suo dire come forma di protezione, lo allontana e lo convince a tornare a casa. Qui alle 5 la lite finita in tragedia. Francesco Donadoni