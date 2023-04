Giada, insultata perché balla su TikTok: andrà a Roma dalla ministra Locatelli

Calolziocorte (Lecco) – “Non sei sola”. La ministra per la Disabilità Alessandra Locatelli ha telefonato a Giada, la campionessa italiana di danza paralimpica di Calolziocorte, presa di mira sui social da cyberbulli e haters che, a commento di suoi video su Tik Tok mentre balla, l’hanno tempestata con migliaia di post di insulti. La ministra l’ha anche invitata a Roma per incontrarla e per promuovere insieme iniziative di inclusione. "Nei giorni scorsi, dopo il servizio su Il Giorno, ho ricevuto una videochiamata – racconta Elio Canino, papà di Giada –. Era la ministra Locatelli. Non me lo sarei mai aspettato. Mi ha espresso e ci ha espresso la sua solidarietà personale e di esponente di governo".

Giada in quel momento stava dormendo, ma appena si è svegliata ha subito richiamato lei la ministra, che le ha risposto immediatamente. "La ministra ha assicurato a Giada che non è da sola e che la sostiene – prosegue Elio –. L’ha esortata a non lasciarsi condizionare da quello che è successo. Per noi è stato molto importante sentire la vicinanza di un esponente istituzionale come la ministra Locatelli". All’incontro tramite lo schermo di uno smartphone seguirà un incontro in presenza: "Ci ha anticipato che intende invitarci al ministero a Roma per vederci quando la sua agenda lo consentirà – rivela il genitore -. Vorrebbe valutare possibili iniziative insieme di sensibilizzazione contro il cyberbullismo e a favore dell’inclusività". Tutto questo mentre mancano poco meno di 500 giorni ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024 a cui avrebbe aspirato di partecipare Giada se la danza fosse una delle discipline. A Giada è stato promesso un altro invito, quello di Milly Carlucci che le ha chiesto di partecipare in diretta tv alle selezioni di Ballando con le stelle.