Bergamo, 1 maggio 2019 - Un gene coraggioso, esploratore, scalatore, capace di trovare la via d’uscita per potersi avventurare in luoghi “sconosciuti”. Non è sembrato vero a chi, appassionato di alpinismo e della sua storia, poter rendere omaggio a “Riccardo Cassin”, il grande scalatore nato a San Vito al Tagliamento, cresciuto poi a Lecco e vissuto fino a 100 anni. Dunque una grande scoperta intitolata al pioniere dell’alpinismo cresciuto sulla Grignetta e capace di “passare” dove gli altri, anche i più forti, avevano fallito: sulle Alpi e poi in tutto il mondo.

A suscitare clamore nella comunità scientifica è il “Gene Cassin”, la bussola che guida lo sviluppo del sistema nervoso periferico fatta dal professore bergamasco Dario Bonanomi, 42 anni, prima negli Stati Uniti e ora, con il suo ritorno in Italia, al San Raffaele di Milano. Uno studio che da poco è stato pubblicato sulla rivista “Neuron”. Sotto la guida del professor Bonanomi, i ricercatori del suo team hanno appena svelato uno dei meccanismi chiave che permette ai motoneuroni che risiedono nel midollo spinale di estendere lunghe proiezioni per mettere in collegamento con successo il cervello alle estremità del corpo.

Professore, cosa c’entra tutto ciò con il grande pioniere dell’alpinismo?

«Il gene è stato battezzato “Bussola di Cassin”, proprio perché si tratta di uno “scalatore”: consente al nervo di trovare una via di uscita dal midollo spinale per potersi avventurare all’esterno del sistema nervoso e contrarre i muscoli che sono il loro bersaglio».

Di solito, in occasione di scoperte scientifiche come queste, vengono utilizzati nomi di grandi esploratori della storia... Magellano, Colombo, Vespucci....

«Si è vero, ma non c’ho pensato due volte: ho scelto di dare il nome Cassin perché sono un appassionato di alpinismo e lo pratico a livello dilettantistico e ho una grande stima del personaggio e dell’avventuriero. Credevo fosse giusto rendere omaggio a un grande personaggio “dei nostri giorni”. E poi il concetto di “trovare una via d’uscita” si addice perfettamente al mondo dell’alpinismo e della montagna. Chi più di Cassin, nel suo periodo, era maestro nel “trovare la via””, tenendo presente che questi nervi solitamente in ambito scientifico vengono definiti “pionieri”».

Quando è stata fatta questa scoperta?

«A differenza dell’immediatezza dell’alpinismo questo è uno studio di transizione, avviato diversi anni fa al Salk Institute di La Jolla, in California e continuato poi adesso con il mio rientro al San Raffaele».

Quindi lei è un “cervello” ritornato a casa?

«Sono tornato in Italia grazie una borsa della Fondazione Giovanni Armenise-Harvard il cui scopo è proprio quello di riportare a casa i ricercatori che vogliono continuare l’attività in questo Paese. Me ne sono avvantaggiato per avviare laboratori qui. Questo lavoro potrà aprire la strada ad altre scoperte».

Ad agosto saranno passati dieci anni dalla scomparsa di Riccardo Cassin...

«Sono stato contattato dalla Fondazione Cassin. Mi fa piacere che abbiano preso con orgoglio la mia scelta e mi piacerebbe partecipare anche alle celebrazioni in suo ricordo».